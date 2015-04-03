В начале марта Путин все же болел - The Times

Президент России Владимир Путин действительно болел, когда он исчез из поля зрения общественности на 11 дней в марте, сообщают российские военные и разведчики своим американским коллегам, пишет британское издание The Times.

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Кремль утаил от общественности информацию о болезни Путина, чтобы российский президент не показался слабым. Ведь западные СМИ ранее изображали Бориса Ельцина, как президента, который хаотично потерял контроль над государством, пишет ZN.

Неназванный участник одной из встреч "Группы Эльба" (объединения отставных высокопоставленных военных США и России) рассказал: "один из членов признал, что Путин был болен, и это было причиной его краткого исчезновения в начале марта".

"Он сказал, что Путин крепко удерживает власть, и посетовал, что российская культура политики и лидерства недостаточно развита и неспособна признавать факт каких-либо болезней или слабостей российского лидера", - говориться в статье.

Другое британское издание The Guardian писало, что Кремль старается защитить миф, что Путин никогда не болеет.

СМИ ранее отмечали, что, несмотря на сообщения Кремля о работе российского президента, на публике он не появлялся еще с 6 марта: опубликованные фото оказывались архивными, а встречи проводились до прошлых выходных.

Это породило версию о болезни российского лидера или тайной борьбе за власть в Кремле. Также швейцарские СМИ связали исчезновение Путина с рождением ребенка Кабаевой.