США и Британия отправили своих военных на учения в Казахстан

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным министерства обороны Казахстана, учения "Степной орел" пройдут в два этапа. Первый этап продлится с 6 по 17 апреля, второй запланирован на июнь.

В ходе первого этапа британские военные проведут тактические занятия с подразделениями Казбат-1.

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Военные США одновременно будут обучать и совершенствовать процедуры процесса принятия решения со штабами Казбрига и Казбата.

Как сообщили в минобороне республики, в "Степном орле" в этом году примут участие военнослужащие Казахстана, США, Великобритании, Киргизии, Турции и Таджикистана.