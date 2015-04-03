США и Британия отправили своих военных на учения в Казахстан
10:13, 03 апреля 2015Мир
1345
В Казахстан на учебный полигон "Илийский" прибыли военнослужащие США и Великобритании для участия в международных миротворческих учениях "Степной орел-2015".
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По данным министерства обороны Казахстана, учения "Степной орел" пройдут в два этапа. Первый этап продлится с 6 по 17 апреля, второй запланирован на июнь.
В ходе первого этапа британские военные проведут тактические занятия с подразделениями Казбат-1.
Читайте такжеНАТО и Грузия проведут совместные учения летом 2015 года - СМИ
Военные США одновременно будут обучать и совершенствовать процедуры процесса принятия решения со штабами Казбрига и Казбата.
Как сообщили в минобороне республики, в "Степном орле" в этом году примут участие военнослужащие Казахстана, США, Великобритании, Киргизии, Турции и Таджикистана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter