Соблюдение Ираном обязательств жизненно важно для международной безопасности - генсек НАТО

"Я приветствую самоотверженную работу над соглашением с Ираном в Лозанне. Обеспечение соблюдения Ираном обязательств жизненно важно для международной безопасности", - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

I welcome the dedicated work on #IranDeal in Lausanne. Ensuring Iran's compliance with obligations vital for intl security. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 2, 2015

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Ранее УНИАН сообщал, что между Ираном и "шестеркой" мировых посредников достигнуто соглашение по ключевым вопросам, которые касаются иранской ядерной программы.

Стороны договорились, что большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу.

Причем ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Единственным предприятием по обогащению урана останется завод в Натанзе, он будет производить уран, обогащенный до 3,76%, но только для гражданских целей.

МАГАТЭ будет следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. Эксперты организации получат доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет.

Санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, которое запланировано на конец июня.