В Турции мужчина выстрелил в белорусского дипломата

Советник посла Беларуси в Турции Александр Поганшев госпитализирован, в него попало две пули.

Советник посла Беларуси в Турции по административным вопросам Александр Поганшев был тяжело ранен и доставлен в реанимацию.

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Об этом сообщает Hürriyet. У дипломата два пулевых ранения. По данным газеты, стрелявший, отставной турецкий военнослужащий, покончил с собой с помощью того же оружия.

Инцидент произошел в районе Анкары Чанкая. Стрелявший был соседом белорусского дипломата. Якобы военный приставал к сестре Поганшева, из-за чего произошел конфликт.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки в Анкаре. В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который вскоре был застрелен сотрудниками спецподразделения полиции.