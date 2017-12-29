Суд в Турции арестовал организатора выставки, на которой застрелили посла РФ



Суд в Анкаре арестовал организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский застрелил посла России в Турции Андрея Карлова.

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Мустафу Тимура Озкана подозревают в "преднамеренной попытке участвовать в убийстве" посла, сообщило в четверг, 28 декабря, турецкое агентство Anadolu, передает DW.com. Прокуратура в свою очередь заявила, что следователям удалось получить всю информацию с телефона Мевлюта Мерта Алтынташа, стрелявшего в посла.

Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского посла были арестованы пять человек, включая трех полицейских. Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла 22-летний Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

По данным турецких властей, Алтынташ был связан с движением проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и знал его лично. Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации неудавшегося путча летом 2016 года.