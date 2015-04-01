Желтые, голубые, зеленые и красные: австрийцы готовятся к Пасхе (фоторепортаж)
19:38, 01 апреля 2015Мир
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В сети появился фоторепортаж из Австрии, где активно готовятся к Пасхе.
REUTERS
Фотокорреспондент агентства Reuters побывал на производстве компании Schrall, которая является одним из крупнейших производителей крашеных яиц в Австрии.
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В течение года она производит около 8-10 миллионов крашеных яиц.
Напомним, в этом году католики празднуют Пасху в воскресенье, 5 апреля.
Как ранее сообщалось, в церкви призвали украинцев не нести на кладбище искусственные цветы и венки.
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