Самолет Turkish Airlines прервал рейс из-за угрозы взрыва
15:16, 01 апреля 2015Мир
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Пассажирский самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Лиссабон, прервал полет и вернулся в международный аэропорт Ататюрка.
Самолет турецкой авиакомпании прервал полет из-за угрозы взрыва / rabstol.net
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на турецкие СМИ, полет был прерван из-за угрозы взрыва на борту.
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Это уже третий случай экстренной посадки лайнера турецкой авиакомпании за последнюю неделю.
30 марта Boeing-777, осуществлявший регулярный рейс по маршруту Стамбул-Сан-Паулу, сел в аэропорту Касабланки после того, как в салоне была обнаружена записка с надписью "бомба".
29 марта рейс Turkish Airlines Стамбул-Токио также экстренно прервал полет из-за записки с аналогичной угрозой. В обоих случаях тревога оказалась ложной.
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