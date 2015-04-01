Умер самый старый человек на Земле

Она умерла в среду, 1 апреля, в доме престарелых в Осаке, где проживала последние несколько лет. сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

В марте текущего года Окава решила отметить свой день рождения на день ранее: праздничные мероприятия прошли 4 марта в доме престарелых. Сотрудники учреждения тогда отметили, что у японки появились проблемы со слухом и она стала немного медленнее двигаться.

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Мисао Окава родилась 5 марта 1898 года в Осаке. В 1919-м она вышла замуж, в браке у нее родились трое детей. В 1931 году Окава овдовела. Сейчас у нее, кроме двух дочерей и сына, есть четверо внуков и шестеро правнуков. В 2013 году женщина была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшим жителем Земли.

Ранее УНИАН сообщал, что в США умер самый старый мужчина планеты по версии Книги рекордов Гиннеса.