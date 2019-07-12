В Кремле придумали, как оставить Путина у власти после 2024 года - СМИ

Кремль может провести парламентскую реформу.

Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, чтобы дать возможность Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По информации собеседников агентства, сейчас советники и помощники Путина разрабатывают возможные способы, которые позволили бы ему остаться у власти дольше положенного срока. Для этого ему, скорее всего, понадобится сохранить контроль «Единой России» над парламентом, несмотря на снижение ее популярности.

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Одним из вариантов может стать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25%, при этом оставшиеся 75% будут избираться по одномандатным округам. Парламентскую реформу, как утверждает один из источников, проведут перед парламентскими выборами 2021 года — за три года до окончания президентского срока.

Как рассказали источники, контроль на Госдумой поможет Путину сохранить власть и стать премьер-министром с расширенными полномочиями. Полномочия президента при этом будут сужены.