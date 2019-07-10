Посол Британии в США уходит в отставку после утечки секретных писем с критикой Трампа

Ким Даррок решил покинуть должность, чтобы положить конец спекуляциям.

Посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Ким Даррок покидает свой пост после утечки в СМИ его тайных писем с оценкой президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

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Ранее газета The Daily Mail опубликовала письма дипломата, в которых он называл администрацию Дональда Трампа "неуклюжей и неумелой".

Президент США Дональд Трамп, реагируя на утечку писем дипломата с критикой в адрес Белого Дома, заявил, что больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дерроком.

Отмечается, что, чтобы положить конец спекуляциям, Ким Даррок решил уйти в отставку, поскольку возникший после опубликования в СМИ писем скандал сделал для него "невозможной" работу на посту.