Польша обвинила российских диспетчеров в причастности к крушению самолета Качиньского

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Wprost.

Как заявил военный прокурор Иренеуш Шелонк, они обвиняются в создании ситуации, приведшей к возникновению непосредственной опасности, и в неумышленном доведении до катастрофы в воздушном пространстве.

Отмечается, что Варшава планирует вызвать их для допроса в качестве подозреваемых.

Согласно сообщению, при этом основными причинами трагедии Военная прокуратура Польши назвала недостаточную квалификацию членов экипажа разбившегося Ту-154М и их ошибки при оценке ситуации.

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"Среди команды воздушного судна только техник обладал навыками, необходимыми для обслуживания данного самолета, а командир не имел подготовки, которая позволила бы ему посадить машину в тяжелых погодных условиях, и неверно оценил обстановку. Экипаж неоднократно нарушал инструкции, пилоты игнорировали сообщения о густом тумане в районе аэропорта", - говорится в сообщении.

Как известно, самолет польского президента, на борту которого находились 96 человек, включая самого главу государства Леха Качиньского, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в условиях сильного тумана и ограниченной видимости. Все пассажиры и члены экипажа погибли.