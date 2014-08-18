Самолет с президентом Польши в России могли сбить, а живых пассажиров добивали - СМИ

"Нападение на самолет Малайзийских авиалиний (месяц назад, 17 июля на Донетчине террористы сбили самолет, в котором погибли 295 человек) должен касаться прежде всего нас, поляков", - так отреагировала на зверский теракт в Украине польская пресса.

Журналисты с фактами на руках доказывают, что громкая авиакатастрофа 2010 года под Смоленском - также не была случайностью, а спланированным убийством, передает ТСН.

Тогда в польском ТУ-154 под Смоленском погиб цвет политической элиты Польши во главе с президентом Лехом Качиньским: 96 человек вместе с экипажем. Они летели в Россию почтить память польских офицеров, расстрелянных НКВД под Катынью.

Читайте такжеВ Москве попытаются договориться, как перевезти самолет Качиньского в Польшу

Через четыре года после официального завершения следствия журналисты обнародовали сенсацию - президентский ТУ-154 не разбился, а смог приземлиться в лесном болоте под Смоленском. И уже на земле был взорван термо-баричной бомбой.

Доказательства - это спутниковые фото целого самолета на земле, а затем - фиксация взрыва. Их польской Службе внутренней безопасности передала американская разведка. Об этом узнал польский публицист и фотограф Лешек Шимовський.

Еще одно доказательство спланированного преступления - любительское видео, которое появилось в интернете сразу после так называемой "катастрофы" - так и не было опровергнуто. На нем видны три силуэта, которые добивают людей возле обломков самолета. Людей еще живых - потому что слышать фразы "Не убивайте нас", "Смотри ему в глаза", "Дай пистолет". Именно этот видео-компромат, считают поляки, и заставил россиян целых две недели подрабатывать содержимое "черных ящиков" самолета.

И это - далеко не все факты фальсификаций. Поэтому в Польше возобновили расследование.