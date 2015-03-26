Президент Израиля не поедет в Москву на парад 9 мая - СМИ

В ближайшее время решится, кто приедет на торжества от израильской стороны, заявила РИА Новости посол Израиля в РФ Дорит Голендер.

"Эти вопросы обсуждаются, еще нет окончательных ответов по приезду представителя Израиля. К великому сожалению, президент государства Реувен Ривлин не сможет быть на этих торжествах. Но мы ожидаем высокопоставленного израильского представителя, кто это будет, решится буквально в ближайшее время", — сказала дипломат.

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Ранее Москва направила ряду мировых лидеров приглашения посетить парад в честь 70-й годовщины Победы над фашизмом. Однако на сегодняшний день известно, что от поездки в Москву отказались президенты Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Болгарии, Грузии, Эстонии и Словакии. Президент США Барак Обама также не приедет в Россию 9 мая. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не намерен ехать в Москву, также как и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Европейского совета Дональд Туск также принял решение не посещать празднование 70-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве.