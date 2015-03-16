Туск отказался ехать в Москву на празднование дня Победы
11:59, 16 марта 2015Мир
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Президент Европейского совета Дональд Туск принял решение не посещать празднование 70-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью газете Wyborcza, пишет Европейская правда.
"Приглашение получил. Не поеду. Присутствие на военном параде рядом с агрессором и человеком, который применяет оружие против мирного населения Восточной Украины, было бы для меня, мягко говоря, двусмысленным", - сказал он.
Туск получил приглашение после того, как в РФ звучали обвинения в его адрес из-за жесткой позиции в конфликте.
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"Это уже вопрос к балагану в их администрации", - отметил председатель Европейского совета.
Как сообщал УНИАН, ранее аналогичные решения приняли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
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