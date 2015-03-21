Президент Болгарии также отказался ехать в Москву на 70-летие Победы

Президент Болгарии Росен Плевнелиев не планирует приезжать в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию победы во Второй мировой войне.

Как отметили в пресс-службе главы болгарского государства, соответствующее приглашение было получено, но участие президента в московских торжествах не планируется.

Об этом сообщает портал болгарских новостей NewsBG.ru, передает «Лента.ру».

О причинах решения президента Болгарии ничего не сообщается.

Болгария официально вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, Италии и Японии в декабре 1941 года. Страна объявила войну США и Великобритании, при этом была единственной союзницей Гитлера, не воевавшей против СССР.

Ранее на торжества, посвященные 70-летию со дня Победы в Москву отказались ехать канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск, президент Польши Бронислав Коморовский, президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Словакии.

Также не собирается в Москву на торжества 9 мая и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Президент США Барак Обама также не планирует ехать в Москву на 70-летие Победы

Президент Франции Франсуа Олланд пока не дал окончательный ответ по поводу своих планов на 9 мая и фигурирует ли в них визит в Москву.