Макрон собрался к Путину на празднования "Дня победы" - РосСМИ

Ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что через год, в 2020 году, он приедет в Москву на 75-летний юбилей Победы.

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Об этом сообщает ТАСС. Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду», - подчеркнул Макрон. Официального подтверждения визита в РФ в 2020 году со стороны Елисейского дворца не поступало.

Добавим, что ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.