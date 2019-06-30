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Макрон собрался к Путину на празднования "Дня победы" - РосСМИ

16:51, 30 июня 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС. Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду», - подчеркнул Макрон. Официального подтверждения визита в РФ в 2020 году со стороны Елисейского дворца не поступало.

Добавим, что ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.

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Теги: #Путин#День Победы#Макрон