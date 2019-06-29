В Европе договорились о создании первого в истории "военного интернета"

Это первый случай, когда две страны объединяют свои военные сети, в будущем к ним должны присоединиться другие члены НАТО.

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории "военного интернета".

Как сообщает РБК со ссылкой на издание ZDNet, соответствующее соглашение министры обороны Германии Урсула фон дер Лейен и Нидерландов Анк Бейлевелд подписали в минувшую среду в Брюсселе, где проходило заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

Отмечается, что это первый случай, когда две страны объединяют свои военные сети.

Новая объединенная сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN). Она станет тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.

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Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком Кобленце, а центр технологического дизайна и прототипирования откроют в нидерландском Амерсфорте.

На первом этапе в рамках TEN наладят связь между наземными операциями немецкой армии (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Ожидается, что развертывание TEN обойдется обеим странам в миллионы евро. Деньги понадобятся на переоснащение десятков тысяч солдат и транспортных средств новым совместимым с TEN оборудованием, замечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что на Парижском авиасалоне Ле-Бурже Германия, Франция и Испания подписали рамочное соглашение по реализации крупнейшего в Европе оборонного проекта - производства системы ведения боев в воздухе нового поколения.