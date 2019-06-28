Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном не принесли существенного прогресса

Иран, вероятнее всего, и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерного соглашения, отметил иранский чиновник.

Переговоры в Вене, целью которых было спасти заключенную 2015 года соглашение о ядерной программе Ирана не принесли существенных результатов.

Об этом в пятницу, 28 июня, заявил после встречи заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Deutsche Welle.

Отвечая в столице Австрии на вопросы журналистов, иранский дипломат подчеркнул, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса маловато.

Поэтому Иран, скорее всего, и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерного соглашения, отметил иранский чиновник.

Одновременно Аракчи подчеркнул, что Иран признает усилия Германии, Франции и Великобритании по облегчению торговли европейских компаний с Ираном несмотря санкционную политику США. Иранский дипломат указал, в частности, на созданную благодаря усилиям этих трех стран платформу Instex, призванную защищать европейские предприятия от последствий ограничительных мер американцев. Аракчи признал, что эта платформа теперь вполне способна функционировать.

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Впрочем, определяющим должно быть то, чтобы она помогала и во время экспорта иранской нефти, отметил замглавы иранского МИД. Аракчи так же отметил, что в ближайшее время состоится встреча на уровне министров стран-подписантов ядерной сделки, которые в отличие от США, не вышли из нее. На этот раз во встрече в Вене, кроме Аракчи, приняли также участие высокопоставленные сотрудники дипломатических ведомств ФРГ, России, Китая, Франции, Великобритании и ЕС.

Напомним, соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, имело целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были применены к Ирану. Однако в начале мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Со временем США возобновили санкции против Ирана.

В середине мая Иран официально прекратил придерживаться некоторых обязательств по ядерным соглашением 2015 года.