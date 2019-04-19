Манафорт обсуждал план автономии Донбасса во главе с Януковичем - доклад Мюллера

Обсуждение плана, по данным спецрасследования США, происходило с участием Константина Килимника, которого подозревают в связях с российской разведкой.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник бывшего президента Украины Пол Манафорт обсуждал план автономии на востоке Украины во главе с Виктором Януковичем.

Об этом говорится в докладе относительно российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, подготовленном специальным прокурором и обнародованном на сайте Департамента юстиции США (Министерство юстиции).

Манафорт рассказал следователям Мюллера о своих контактах с Константином Килимником, который, по его мнению, не работал российским шпионом.

В то же время в Федеральном бюро расследований США считают, что Килимник имеет связи с российской разведкой. В докладе говорится, что Килимник родился 27 апреля 1970 года в Днепропетровской области, а в 1997 году получил американскую визу для путешествий в США на основе российского дипломатического паспорта.

"Манафорт и Килимник обсуждали план по урегулированию текущих политических проблем в Украине путем создания автономной республики в ее наиболее индустриализованном регионе, на Донбассе, и избрания Януковича - украинского президента, лишенного полномочий в 2014 году, - на управление этой республикой", - говорится в докладе.

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В этой связи сказано, что указанный план, как позже признал Манафорт, представлял собой тайные закулисные возможности для России контролировать восточную Украину.

Как утверждается в докладе, Манафорт сообщил, что, если бы он не прекратил это обсуждение с Килимником, тот должен обратиться к нему с просьбами, чтобы на встрече с Дональдом Трампом убедить Трампа в необходимости поддержки этого "мирного плана". Кроме того, по словам Манафорта, в этой связи Янукович должен ожидать задействования связей Манафорта в Европе и Украине для поддержки этого плана.

Кроме того, сказано, что с самого начала Манафорт сообщил следователям Мюллера свое мнение относительно этого плана, которое он выразил Килимнику, назвав план "сумасшедшим", и обсуждение плана прекращается.

Вместе с тем Манафорт отметил, что не помнит, чтобы Килимник просил его пересмотреть план после их встречи 2 августа.

Как сообщал УНИАН ранее, в отчете специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о расследовании российского дела отмечается, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством.