Сенатор Джонсон призвал Обаму ускориться с предоставлением оружия Украине
02:37, 26 марта 2015Мир
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Сенатор США Рон Джонсон призвал президента Барака Обаму ускорить предоставление Украине смертельного и несмертельного оружия.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте Джонсона, пишет Украинская правда.
"Необходимо, чтобы президент Обама сделал приоритетным и ускорил предоставление оборонной смертельной и не смертельной военной помощи Украине, учитывая теракты со стороны пророссийских повстанцев в Мариуполе", - говорится его заявлении.
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"Я рад, что сенатор Шахин (Jeanne Shaheen) и я работали вместе, чтобы достичь договоренности от двух партий по этому вопросу в Сенате. Теперь администрация должна отреагировать, обеспечив Украину тем, в чем они так отчаянно нуждаются", - отметил Джонсон.
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