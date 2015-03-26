Сенатор Джонсон призвал Обаму ускориться с предоставлением оружия Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте Джонсона, пишет Украинская правда.

"Необходимо, чтобы президент Обама сделал приоритетным и ускорил предоставление оборонной смертельной и не смертельной военной помощи Украине, учитывая теракты со стороны пророссийских повстанцев в Мариуполе", - говорится его заявлении.

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"Я рад, что сенатор Шахин (Jeanne Shaheen) и я работали вместе, чтобы достичь договоренности от двух партий по этому вопросу в Сенате. Теперь администрация должна отреагировать, обеспечив Украину тем, в чем они так отчаянно нуждаются", - отметил Джонсон.