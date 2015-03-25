Der Spiegel: За день до катастрофы у A320 были проблемы с шасси

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa.

Возможно, именно поэтому, отмечает издание, несколько экипажей других самолетов Airbus A320 компании Germanwings отказались сегодня выполнять рейсы, пишет РИА Новости.

По информации Der Spiegel, у Airbus A320 были неполадки с дверцей отсека, в который убирается носовое шасси. Самолет был признан не готовым к взлету и несколько часов находился на стоянке в аэропорту Дюссельдорфа.

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"Однако эта проблема была полностью устранена, и с 10 часов утра вчерашнего дня самолет вернулся к выполнению регулярных рейсов", — сообщили Der Spiegel в авиакомпании Lufthansa.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Germanwings потерпел крушение во вторник на юге Франции, самолет выполнял рейс по маршруту Барселона — Дюссельдорф. По последним данным, на борту находились 150 человек.