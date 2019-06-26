Венецианская комиссия будет решать, легитимны ли «депутаты» России из Крыма

В ПАСЕ не смогли однозначно решить, можно ли считать депутатами россиян, которые были «избраны» на оккупированной украинской территории и можно ли им стать членами российской делегации.

Комитет ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел не смог дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых «избрали» в оккупированном украинском Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщил репортер Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк. Поэтому Совет Европы попросит другую организацию дать ответ на этот, казалось бы, очевидный вопрос.

«Новые события в ПАСЕ: комитет по вопросам процедур не смог прийти к согласованному мнению относительно российских полномочий и решил спросить Венецианскую комиссию, могут ли депутаты, избранные по партийным спискам на национальных выборах в Крыму, считаться легитимно избранными», - написал журналист.

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От этого, похоже, будет зависеть, сможет ли Москва посадить в ПАСЕ так называемых "депутатов" из Крыма, который остается под российской оккупацией с 2014 года. Напомним, что на этой неделе России вернули право голоса в ПАСЕ. Хотя ее лишили такой возможности в знак наказания за аннексию украинского Крыма и части Донбасса. Москва не изменила свое поведение. Однако, делегаты ПАСЕ все равно сняли эту санкцию с российских депутатов.