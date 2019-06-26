В Госдуме России допустили участие в ПАСЕ крымских "депутатов"

Принятая 25 июня резолюция ПАСЕ создает возможность для снятия санкций с российской делегации.

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы «депутатов» от аннексированного Крыма.

Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI.

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«Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и «депутаты», избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее», - сказал российский политик.

Как сообщал УНИАН, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Российская делегация подала заявку на участие в текущей сессии ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ.