В Кремле ждут "возвращения Грузии в нерусофобское русло", чтобы возобновить авиасообщение

21 июня Путин подписал указ, которым российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять полеты с территории России на территорию Грузии.

Решение об отмене ограничений в авиасообщении может быть принято после возвращения Грузии в "нерусофобское русло".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы из опубликованных документов видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - ответил Песков на вопрос УНИАН, при каких условиях и когда Кремль может возобновить авиасообщение с Грузией.

"В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи", - заявил Песков.

По его словам, Россия пошла на "вынужденные рестрикции".

Как сказал Песков, РФ не собирается уподобляться другим странам и навязывать свою позицию, "используя действительно санкции, которые являются незаконными".

Песков пояснил, что в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничении на полеты. "Они действительно вынужденные. Президент как президент всех россиян должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений", - заявил Песков и добавил, что за год свыше миллиона россиян посещают Грузию, а ведение временных ограничений на полеты существенно снизит это количество.

"Как вы видите, нет и не может быть запрета на посещение какой-то страны. Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Тбилиси началась массовая антироссийская акция протеста. Ее участники также требуют отставки ряда руководителей государства.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. Согласно документу, "отдельные меры по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан" начинают действовать с 8 июля.