Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули благотворительный фонд принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцоги Сессекские больше не будут членами совместной благотворительной организации с герцогами Кембриджскими.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас официально отделились от Королевского фонда, их совместной благотворительной организации с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Как сообщает издание People, королевский фонд продолжит работу без участия герцога и герцогини Сассекских, которые в ближайшее время окончательно поделят официальные обязанности с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом и больше не будут находиться с ними в одном Королевском фонде - об этом говорится в официальном заявлении организации, пишет ТСН.uа.

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Вместо этого герцог и герцогиня готовятся основать собственный благотворительный фонд, работа которого будет сосредоточена на других общественных делах. Штаб-квартиры фондов также будут размещаться в различных местах - в Букингемском дворце расположится фонд Гарри и Меган, в Кенсингтонском останется фонд Уильяма и Кейт.

Официальные представители Королевского фонда сказали, что такое решение было принято после анализа его структуры. Однако они заверили, что сотрудничество монарших пар сохранится - как минимум, в рамках кампании Heads Together по защите психического здоровья.

«Королева дала разрешение герцогу и герцогине Сассекским на создание своего фонда, который будет базироваться в Букингемском дворце. Их Королевское Величество назначит нового сотрудника по связям, который войдет в группу по связям с общественностью Букингемского дворца и будет отчитываться перед Секретариатом королевы», — заявил пресс-секретарь королевы Догнал МакКейб.

Напомним, ранее сообщалось, что герцоги Сассекськие хотели создать собственный независимый двор в своей резиденции Фрогмор-хаус. Однако, королева Елизавета II отказала внуку и его жене в независимости и позволила им разместить офис в Букингемском дворце.