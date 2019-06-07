Принц Гарри и Меган Маркл могут покинуть Британию - СМИ

Причиной возращения в Америку называют нежелание Маркл оставаться в тени Кейт Миддлтон.

Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл планирует покинуть Великобританию и вернуться со своей семьей в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Express.

Читайте такжеСкоро на работу: стало известно, когда Меган Маркл вернется к своим королевским обязанностям

Причиной возращения в Америку называют нежелание Маркл оставаться в тени Кейт Миддлтон. Так как принц Уильям находится на втором месте в очереди претендентов на престол, скорее всего эта супружеская пара будущие король и королева. И в Британии к ним приковано больше внимания, чем к чете Меган и Гарри.

"Она не из тех девушек, которые рады, что занимают второе место", - сказал королевский комментатор Роб Шутер.

К тому же, бывшая актриса неоднократно заявляла, что она сильно скучает по Америке. И в Штатах они могут быть "неофициальными королем и королевой".