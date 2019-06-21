Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

По ее словам, российскую политику поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, будут только на пользу России.

У себя в Facebook она написала, что Кремль заинтересован в обеспечении внутреннего противостояния в стране, передает Новое время.

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«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — отметила Зурабишвили.

По ее словам, российскую политику поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста принимали участие по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские.