Могерини собирается посетить Кубу
21:55, 14 марта 2015Мир
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В ходе запланированного на 23-24 марта визита будут обсуждаться взаимоотношения между кубинским и европейскими правительствами.
REUTERS
Верховный представитель Евроcоюза по внешней политике Федерика Могерини намерена посетить Кубу 23 и 24 марта, передает BBC.
В ходе визита, как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС, будут обсуждаться взаимоотношения между кубинским и европейскими правительствами.
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Федерика Могерини заявила, что ее визит пройдет в то время, когда отношения между двумя сторонами могут получить новый импульс.
Это первый визит главы европейского внешнеполитического ведомства на Кубу.
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