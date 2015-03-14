Могерини собирается посетить Кубу

Верховный представитель Евроcоюза по внешней политике Федерика Могерини намерена посетить Кубу 23 и 24 марта, передает BBC.

В ходе визита, как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС, будут обсуждаться взаимоотношения между кубинским и европейскими правительствами.

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Федерика Могерини заявила, что ее визит пройдет в то время, когда отношения между двумя сторонами могут получить новый импульс.

Это первый визит главы европейского внешнеполитического ведомства на Кубу.