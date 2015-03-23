Польша начала проверку боевой готовности военного запаса

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства. "Начатые сегодня учения являются самым высоким уровнем контроля мобилизационной и боевой готовности. Хотя они происходит "здесь и сейчас", не нужно их связывать с текущими военно-политическими событиями. Это очередной этап подготовки руководителей воинских подразделений для проведения эффективной мобилизации", - отметила пресс служба.

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Согласно плану учений, сегодня одна из воинских частей Польши выдала предписания для нескольких сотен военных из резерва немедленно явиться в части.

После этого они должны получить форму, вооружение и принять участие в учениях, цель которых - наладить сотрудничество с военными, которые постоянно находятся в той части.

Пресс-служба отметила, что учения будут проходить исключительно на территории воинской части и будет "кратковременными".

В министерстве сообщили, что, согласно принятому плану проверки мобилизационной и боевой готовности польских вооруженных сил, в 2015 году в таких учениях примут участие 12000 резервистов.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованному на прошлой неделе опросу, защищать Польшу с оружием в руках готовы менее трети польских граждан.