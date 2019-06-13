Польша и США подписали новое соглашение в оборонной сфере

Варшава потратит около 2 миллиардов долларов на модернизацию военной инфраструктуры, которую будут использовать американцы.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда в среду в Белом доме подписали новое оборонное соглашение, по которому еще 1000 американских военных разместятся в Польше на ротационной основе.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN. Трамп заявил, что Польша будет нести расходы за дополнительное развертывание американских войск и cказал, что не будет менять общее количество американских войск, расположенных по всей Европе. Вместо этого, Трамп заявил, что он будет перебрасывать дополнительные войска из Германии, которую он критиковал за недостаточное увеличение своих расходов на оборону.

"Польша обеспечит базирование и инфраструктуру для поддержки военного присутствия около 1000 американских войск. Польское правительство построит эти проекты без затрат для Соединенных Штатов", - сказал он.

Варшава потратит около 2 миллиардов долларов на модернизацию военной инфраструктуры, которую будут использовать американцы.

Президент Польши подчеркивал важность развертывания дополнительных сил США, отметив, что оно будет предусматривать "силы специальных операций" и другие типы военных частей США.

"Мы говорим о силах спецопераций. Мы говорим о компонентах логистики. Мы также говорим об уже упомянутом штабе дивизии США", - сказал Дуда.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских войск.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп и Дуда обсудили возможность командирования 2000 американских солдат в Польшу и открытие военной базы «форт Трампа».