Трамп задумался об отправке в Польшу двух тысяч военных

По его словам, на настоящий момент в Германии находится 52 тысячи американских военнослужащих, и больше США туда не направят своих солдат.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут увеличить военный контингент в Польше.

Читайте такжеСША готовы провести переговоры с Ираном

Об этом сообщает C-SPAN. Причем Трамп отметил, что планируют это сделать за счет переброски сил из Германии, а не направлять дополнительные войска в Европу.

Он также добавил, что речь идет о двух тысячах военнослужащих.

«Они будут переброшены из Германии или из других мест», - подчеркнул Трамп.

По его словам, на настоящий момент в Германии находится 52 тысячи американских военнослужащих, и больше США туда не направят своих солдат.