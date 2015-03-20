Могерини надеется на снижение напряженности в энергетических отношениях Киева и Москвы

Так Могеріні прокомментировала результаты трехсторонних переговоров, которые прошли в пятницу в Брюсселе с участием вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчовича, министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Владимира Демчишина.

"Я надеюсь, что в ближайшее время будут найдены договоренности, которые устроят обе стороны, что может способствовать снижению существующей напряженности в энергетических отношениях между двумя странами", - сказала она.

Высокий представитель подчеркнула, что приветствует проведение трехсторонней встречи, "как того требует Декларация поддержки Минских договоренностей от 12 февраля".

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В свою очередь Шевчович отметил, что "первое совещание по итогам зимнего пакета прошло конструктивно.

"Я счастлив, что сторонам удалось согласовать совместное заявление и следующие шаги вперед. На этой основе мы можем работать в направлении преодоления разрыва между договором и решением Стокгольмским Арбитражем спорные вопросы. Я также получил заверения, что транзит газа в ЕС останется без изменений", - заявил он.