Авария на Дунае: затонувший в Будапеште катер вытащили из реки, нашли еще 4 тела

Спасатели надеются, что это поможет найти тела восьми пассажиров и капитана, судьба которых до сих пор остается неизвестной.

Тела четырех жертв, вероятно, изъяли из затонувшего на реке Дунай катера, который частично достали на поверхность в столице Венгрии утром 11 июня.

Об этом сообщает Yonhap. "Остатки затонувшей лодки были извлечены из реки Дунай рано утром во вторник спустя около двух недель после ее смертоносного затопления, вследствие чего 26 южнокорейцев погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, плавающий кран поднял катер Hableany из воды под мостом Маргит в центре Будапешта. Спасатели надеются, что это поможет найти тела восьми пассажиров и капитана, судьба которых до сих пор остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn. Венгерская полиция арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. Адвокат украинца говорит, что он настаивает на том, что не нарушил ни одного правила.