Авария на Дунае: украинский капитан отрицает нарушение правил

По словам адвоката, отношение к капитану как подозреваемого преждевременно и "не более чем одна из теорий", а экспертных оценок по поводу трагедии еще нет.

Украинский капитан теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с экскурсионным катером "Русалка", отрицает, что нарушил правила и это привело к катастрофе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hirado.hu. "Полиция задержала его в четверг в связи с трагическим инцидентом с лодкой. Его защита обжаловала задержание, поскольку, по словам задержанного, он не нарушал правил и тем самым не совершил преступление", - сказал адвокат Балас Тот.

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По словам адвоката, отношение к капитану как подозреваемого преждевременно и "не более чем одна из теорий", а экспертных оценок по поводу трагедии еще нет.

Как сообщал УНИАН, прогулочный теплоход "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" опрокинулась на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

В полиции сообщили, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.