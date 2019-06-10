В Италии произошел мощный взрыв газа: пострадали трое детей и мэр города (видео)
21:59, 10 июня 2019Мир
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В результате взрыва пострадало девять человек, в том числе трое детей и мэр города.
Столб дыма после взрыва был виден из столицы / скриншот
В итальянском городке Рокка ди Папа, расположенном примерно в 30 километрах от столицы, произошел мощный взрыв бытового газа.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В результате взрыва пострадало девять человек, в том числе трое детей и мэр города. Произошло все во время дорожных работ на улице, когда ремонтники задели газовую трубу.
Пожарные эвакуировали людей из окрестных зданий и закрыли доступ к месту инцидента. Столб дыма после взрыва был виден из столицы.
Мощный взрыв бытового газа произошел недалеко от Рима
Как сообщал УНИАН, в аэропорту города Розуэлл американского штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек.
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