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В Италии произошел мощный взрыв газа: пострадали трое детей и мэр города (видео)

21:59, 10 июня 2019
Мир
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Столб дыма после взрыва был виден из столицы / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате взрыва пострадало девять человек, в том числе трое детей и мэр города. Произошло все во время дорожных работ на улице, когда ремонтники задели газовую трубу.

Пожарные эвакуировали людей из окрестных зданий и закрыли доступ к месту инцидента. Столб дыма после взрыва был виден из столицы.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту города Розуэлл американского штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек.

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Теги: #Италия#взрыв газа