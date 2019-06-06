В США в аэропорту произошел взрыв: пострадали 12 человек

Пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков на День независимости США.

В аэропорту города Розуэлл американского штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

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После взрыва в одном из промышленных зданий аэропорта возник пожар, который быстро потушили. Пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков на День независимости США.

В больницу отправили двух пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали медицинскую помощь на месте.

Соответствующие службы устанавливают причины взрыва, ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Взрыв был запланирован, однако вышел из-под контроля. В результате пострадал один из членов съемочной группы. Также были повреждены декорации в британской студии Pinewood, где проходят съемки. В частности, оторвалась часть крыши павильона и панели на стене.