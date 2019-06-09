На президентских выборах в Казахстане побеждает Токаев - экзитполы

Действующий глава государства набирает почти 70% голосов.

По данным экзитполов, на президентских выборах в Казахстане побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев с 69,94% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного Научно-исследовательским центром "Молодежь", отмечает ТАСС.

"Касым-Жомарт Токаев набирает по результатам опроса 69,94% голосов", - озвучил результаты экзитпола директор ТОО "Научно-исследовательский центром "Молодежь" Талгат Калиев на брифинге в воскресенье.

В опросе приняли участие 12 тысяч избирателей на 300 участках. По данным опроса, Амиржан Косанов набирает 14,96%, Жамбыл Ахметбеков - 3,06%, Дания Еспаева - 4,78%, Толеутай Рахимбеков - 2,71%, Амангельды Таспихов - 2,63% голосов.

Согласно экзитполу института "Общественное мнение", Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.

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Как сообщал УНИАН, В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%.