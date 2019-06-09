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В Польше столкнулись и загорелись семь авто: погибли шесть человек

20:10, 09 июня 2019
Мир
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На автостраде столкнулись семь автомобилей / фото tvn24.pl

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Как сообщает местное издание tvn24.pl, в результате аварии погибли шесть человек, 16 пострадали.

ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего несколько автомобилей загорелось.

После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших. Из 16 пострадавших четверо попали в больницы, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного микроавтобуса, грузовика и трех легковых автомобилей 16 человек получили травмы. ДТП произошло 8 июня около 18.00 на автодороге Львов - Тернополь.

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Теги: #смертельное ДТП#ДТП в Польше