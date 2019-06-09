В Польше столкнулись и загорелись семь авто: погибли шесть человек

Из 16 пострадавших четверо попали в больницы, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.

На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулось семь автомобилей и вспыхнул пожар.

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Как сообщает местное издание tvn24.pl, в результате аварии погибли шесть человек, 16 пострадали.

ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего несколько автомобилей загорелось.

После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших. Из 16 пострадавших четверо попали в больницы, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... 🥺🥺🥺#wypadek#wypadekA6#karambolA6pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 червня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного микроавтобуса, грузовика и трех легковых автомобилей 16 человек получили травмы. ДТП произошло 8 июня около 18.00 на автодороге Львов - Тернополь.