В Петербурге накануне юбилея Победы проведут слет европейских и российских нацистов

Об этом написал депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский в статье в Новой газете.

"В преддверии юбилея Победы в Питере пройдет слет националистов и неонацистов со всей Европы", - написал автор.

Как говорится в статье, де-факто форум организует питерское отделение партии «Родина» (также являющейся праворадикальной - ред.), но юридическим организатором является «Русский национальный культурный центр - Народный дом», называющий это мероприятие «первым в мировой истории Форумом национально-ориентированных политических сил Европы и России».

"Судя по предполагаемому списку выступающих, принять участие в форуме собираются представители одиннадцати европейских партий — большая часть из них имеет репутацию ультраправых, а то и неонацистских. В то же время они отличаются уверенной поддержкой действий Владимира Путина на международной арене", - пишет Вишневский.

Предполагаемые участники форума

Роберто Фиоре (Италия) - основатель и лидер партии неофашистской «Форца Нуова», поддержавшей захват Крыма и войну на востоке двух украинских областей.

В 1985 году был заочно осужден в Италии за причастность к фашистской террористической организации ANR.

Удо Фойгт (Германия) - ультраправый политик, бывший председатель правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии, а ныне — депутат Европарламента.

Осужден в Германии на 10 месяцев условно за заявление о том, что его партия преклоняется перед мужественными воинами вермахта и СС.

Примечательно, что еще совсем недавно, летом 2014 года, российская пропаганда (РИА Новости) демонстрировала на примере попавшего в Европарламент Фойгта "триумф неонацизма" в Европе.

Депутаты Европарламента от Греции Элефтериос Синадинос и Георгиос Эпитидиос - представители партии "Золотая заря", по уставу которой «только арийцы по крови и греки по происхождению могут претендовать на членство в партии». Эмблемой партии является модифицированная свастика.

Читайте такжеThe Telegraph: Путин говорит, что нет ничего плохого в договоре между СССР и нацистской ГерманиейСтефан Якобсен из Швеции представляет «Партию шведов», также считающуюся в своей стране неонацистской и национал-социалистической. В 2008 году она была основана членами распущенного Национал-социалистического фронта.

Даниэль Карлсен (Дания) возглавляет неонацистскую «Партию датчан», основанную бывшими членами Национал-социалистического движения Дании, которое, в свою очередь, было «дочерней структурой» нацистской НСДАП. Радиостанция движения была признана расистской и запрещена в 2004 году.

Ник Гриффин из «Британской национальной партии», чья идеология включает расизм, антисемитизм, отрицание Холокоста, запрет иммиграции и гомофобию.

А также «министр иностранных дел» «ДНР» Александр Кофман, лидер партии «Родина» и депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Журавлев, националист Егор Холмогоров, редактор журнала «Вопросы национализма» Надежда Шалимова, координатор «Русского Имперского движения» Станислав Воробьев, организовывает форум бывший член КПРФ Юрий Любомирский.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ) Кроме нацизма, расизма и гомофобии, всех докладчиков форума объединяет признание аннексии Крыма и поддержка войны на Донбассе.

Антифашисты Петербурга заявили, что будут добиваться отмены форума и призвали горожан выразить свой протест руководству отеля, где он должен пройти. По их мнению, все партии, которые примут участие в форуме, «объединяет то, что они судят о людях не по поступкам, а по национальности, цвету кожи, религиозной, культурной, половой принадлежности и хотят положить этот подход в основу государственной политики».