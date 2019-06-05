На съемках фильма о Джеймсе Бонде из-за взрыва пострадали люди

В результате взрыва оторвалась часть крыши павильона и панели на стене.

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фильмов о Бонде.

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Отмечается, что взрыв был запланирован, однако вышел из-под контроля. В результате пострадал один из членов съемочной группы. Также были повреждены декорации в британской студии Pinewood, где проходят съемки. В частности, оторвалась часть крыши павильона и панели на стене.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года на острове Ямайка начались съемки юбилейного 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде. Агента 007 уже в пятый раз сыграет Дэниел Крэйг.

Также одна из главных ролей в фильме досталась Рами Малеку, который в этом году получил "Оскар" за роль Фрэдди Меркюри в фильме "Богемная рапсодия". По слухам, он в фильме сыграет главного злодея.

Девушку Бонда сыграет Лея Сейду, которая уже появлялась в предыдущей части бондианы в роли Мадлен Суонн. Также в фильме появятся Ральф Файнс, Бен Вишоу, Ана де Армас, Билли Магнуссен, Наоми Харрис и Дали Бенсала.

Премьера фильма запланирована на апрель следующего года.