Госдеп США объяснил, как на получение визы будут влиять страницы в соцсетях

Ответить на новые вопросы нужно будет большинству заявителей на американскую визу. Это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие и иммиграционные визы.

Отныне заявителей на американскую визу будут проверять тщательнее. В частности, в консульствах будут исследовать их страницы в социальных сетях.

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Новые правила были впервые предложены в 2018 году, но визовые анкеты на сайтах консульств обновили теперь, передает Голос Америки. Среди прочего теперь нужно указывать свои контакты в социальных сетях, предыдущие номера телефонов, все адреса электронной почты и зарубежные поездки за последние пять лет. Ранее такую информацию просили только у людей, которые подлежали дополнительной проверке, в частности у тех, кто путешествовал в страны с высоким уровнем терроризма.

“Мы уже собираем контактную информацию, историю путешествий, информацию о членах семьи и предыдущие адреса проживания от всех заявителей виз. Сбор дополнительной информации ужесточит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей”, - сообщили в государственном департаменте.

Теперь проверке будут подлежать Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr. Кроме этого, необходимо будет указать свою активность в соцсетях, популярных за пределами США, таких как VK или “Одноклассники”.

Ответить на новые вопросы нужно будет большинству заявителей на американскую визу. Это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие и иммиграционные визы. Дипломатов и членов официальных делегаций новые изменения не коснутся.

Если же человек не имеет профилей в соцсетях, он сможет выбрать такой вариант ответа в анкете. “Заявителям, которые никогда не пользовались социальными медиа, не будет отказано в визе из-за того, что они не указали своих данных”, - заверили в Государственном департаменте.

Однако если вы предоставите неточные или ложные ответы, вам могут отказать в выдаче визы. Поэтому в анкете нужно будет указать данные с любых соцсетей из списка, если вы использовали их в течение последних пяти лет. Даже, если вы ими больше не пользуетесь.