Евросоюз на треть поднял консульский сбор

В ЕС одобрили изменения в визовый кодекс.

Евросоюз принял изменения в визовый кодекс, согласно которым в частности возрастет консульский сбор в 80 евро.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В Евросоюзе убеждают, что обновили визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить имеющиеся инструменты для реагирования на вызовы, возникающие вследствие нелегальной миграции.

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В обновленном визовом кодексе также предусмотрена возможность каждые три года пересматривать сумму визового сбора. Согласно документу, заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.

Отдельный пункт кодекса — сотрудничество с третьими странами в вопросе реадмиссии (возвращение) нелегальных мигрантов. В случае отказа стран сотрудничать с ЕС, он оставляет за собой право прибегнуть к конкретным ограничительным мерам, связанных с обработкой визы и визовым сбором.

Предыдущий визовый кодекс, который предусматривал механизм обработки заявок на выдачи краткосрочных виз в ЕС, приняли в 2010-м году. В марте 2018-го года Евросоюз начал рассматривать предложения по реформированию кодекса.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Павел Климкин в январе заявил, что через два года Украина может иметь безвизовые режимы с 20 странами Латинской Америки и Азии. Он подчеркнул, что приоритетными есть договоренности с теми странами, куда чаще ездят граждане нашего государства.