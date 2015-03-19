Китай и Япония впервые за 4 года молчания начали переговоры

Переговорный процесс были приостановлен в 2011 году в связи с территориальным спором из-за островов Сенкаку, которые в КНР называют Дяоюйдао. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Кроме того, в Пекине недовольны тем, что Токио не готов принести извинения за свою агрессию против Китая в годы Второй мировой войны.

Читайте такжеЯпония направит войска к спорным островам в Восточно-Китайском море

При этом обе стороны подчеркивают, что для поддержания мирных отношений необходим искренний диалог.