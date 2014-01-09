Япония хочет национализировать 280 островов

По словам представителей правительства Японии, в ближайшее время планируется проверить все расположенные в этих границах острова на предмет установления их владельцев. Бесхозные острова будут национализированы.

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Проверка, заявили представители правительства, будет проводиться в рамках программы, принятой властями страны еще пять лет назад. За время действия этой программы, добавили они, были национализированы 99 островов, чьих владельцев найти не удалось, сообщает Lenta.ru.

Точное число островов, которые могут быть национализированы на очередном этапе действия этой программы, а также их месторасположение, будут названы лишь после завершения проверки, заявили представители правительства Японии. По предварительным подсчетам, речь идет о 280 участках суши, расположенных в пределах территориальных вод Японии или в ее исключительной экономической зоне. Некоторые из этих островов, отмечает Reuters, могут стать предметом территориального спора между Японией и Китаем и Южной Кореей.

В 2012 году между Японией и Китаем возник территориальный спор из-за необитаемого архипелага в Восточно-китайском море. Япония тогда национализировала спорные острова Сенкаку (китайское название Дяоюйтай) и пообещала защищать свои права на них при помощи всех доступных средств, однако Китай и Тайвань по-прежнему заявляют свои права на эту территорию, где были обнаружены залежи полезных ископаемых.