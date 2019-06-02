В Иране озвучили условия для начала переговоров со США

Президент Ирана Хасан Рухани хочет, чтобы его страну уважали.

Президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное информационное агентство Fars.

"Мы за логику и переговоры, если (другая сторона) с уважением садится за стол переговоров и следует международным правилам, а не издает приказ вести переговоры", - заявил Рухани.

Трамп в понедельник заявил, что у Ирана есть шанс стать великой страной с таким же лидерством.

"...Мы не ищем смены режима - я просто хочу прояснить это", - заявил Трамп.

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Иран и Соединенные Штаты были вовлечены в острую конфронтацию в прошлом месяце, через год после того, как Вашингтон вышел из соглашения между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией о сдерживании ядерной программы Тегерана, которое было заключено в обмен на отмену международных санкций.

Президент США Дональд Трамп говорит, что соглашение о ядерной программе 2015 года было недостаточно действенным, и он хочет заставить Иран договориться о новом соглашении. Некоторые официальные лица США говорили о возможности новых переговоров.

В прошлом году Вашингтон вновь ввел санкции и усилил их в мае, обязав все страны прекратить импорт иранской нефти. В последние недели США также намекнули на военное противостояние, заявив о направлении дополнительных военных сил на Ближний Восток, для того, чтобы иметь возможность дать ответ на иранскую угрозу в регионе.