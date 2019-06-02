"Зеленые" в Германии впервые опередили партию Меркель - опрос

Немецкие зеленые имеют поддержку 27 процентов немецких избирателей, свидетельствуют данные опроса центра Forsa. На второй строчке - ХДС/ХСС с рейтингом в 26 процентов.

В течение последней недели поддержка партии "Союз-90/Зеленые" среди немецких избирателей значительно выросла, что позволило ей занять первое место в рейтинге электоральных симпатий.

Так, 27 процентов респондентов, опрошенных немецким социологическим центром Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv, заявили о своей поддержке зеленых. Это на девять процентов больше, чем было зафиксировано неделю назад. Результаты социологического исследования, проведенного с 27 по 31 мая, обнародованы в субботу, 1 июня. Об этом пишет DW.

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Зато две сестринские консервативные партии - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) - имеют пока поддержку 26 процентов избирателей, что на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. Таким образом зеленые в рейтингах электоральных симпатий впервые опередили ХДС/ХСС, отмечает агентство Reuters.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оказалась на третьем месте с поддержкой 12 процентов опрошенных (минус пять процентов), им в спину дышат правопопулисты из "Альтернативы для Германии" - об их поддержке заявили 11 процентов немцев (минус два процента). Восемь процентов опрошенных поддерживают Свободную демократическую партию, и еще семь процентов - Левую партию.

Напомним, немецкие зеленые стали главными триумфаторами на выборах в Европарламент, которые в ФРГ состоялись 26 мая. В сравнении с последними выборами 2014 года зеленые улучшили свой результат вдвое, набрав 20,5 процента голосов. Блок ХДС/ХСС получил 28,9 процента, СДПГ - 15,8 процента.