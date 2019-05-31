Handelsblatt: Холодная война между США и Китаем может раздавить Европу

Конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира перерастает в цивилизационное противостояние, в котором остальным придется выбирать сторону.

Китай превращается в сильного конкурента США. Спор за торговлю и технологическое доминирование набирает обороты. Роль Европы в ней очень опасна.

Как пишет Handelsblatt, в мире Дональда Трампа враги США могут стать друзьями через одно рукопожатие. И не менее быстро друзья могут вдруг стать врагами, что, собственно, и произошло с президентом Китая Си Цзиньпином. Введение новых американских импортных пошлин стало началом эскалации битвы между США и Китаем за мировое доминирование. Очень скоро появились и китайские пошлины в ответ. После этого Трамп ударил по китайской компании Huawei и запретил американским фирмам сотрудничать с ней. Отношения между Вашингтоном и Пекином стали холодные, как никогда. Переговоры все еще ведутся, конечно. Но шансов на взаимопонимание, кажется, становится все меньше.

"Торговый спор уже давно превратился в инструмент конфликта, корни которого погружаются глубже, чем обычный протекционизм", - сказал изданию эксперт по вопросам Азии в Центре стратегических международных исследований Джонатан Хиллманн.

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Издание отмечает, что торговая война - это симптом борьбы старой мировой державы США против Китая, который стремится получить этот статус. В ней уже давно размылись границы между геополитикой, экономической политикой и политикой безопасности.

А Европа может быть раздавлена в этом противостоянии. В США уже давно вызвал фурор анализ гарвардского политолога Грэхама Аллисона, который сравнил конфликт между Вашингтоном и Пекином с предпосылками начала Пелопоннесской войны. 2400 лет назад историк Фукидид писал так: "Подъем Афин и страх, вызванный этим подъемом, в Спарте сделал войну неизбежной". Повторят ли Трамп и Си Цзиньпин ошибку, которой более 2 тысяч лет?

Издание признает, что подъем Китая нельзя игнорировать. Еще в 1978 году 90% населения жило за чертой бедности. Сегодня же Китай - вторая крупнейшая экономика мира с наибольшим средним классом. Технологическое отставание тоже серьезно сократилось. Тот же Huawei и его развитие 5G-технологии может послужить примером. По количеству патентов Китай в 2018 году лишь немного отставал от США.

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С ростом экономической силы Пекин задумался о том, чтобы стать в центр мировой политической сцены. И эти амбиции пугают.

"То, что авторитарная страна с размерами и силой Китая хочет играть ключевую роль на мировом рынке, конечно же, изменит либеральный мировой порядок", - считает эксперт Нанид Годехардт.

США под руководством Трампа приняли наиболее агрессивную ядерную стратегию за последние десятилетия, которая признает Россию и Китай потенциальными врагами. В Госдепартаменте заговорили о создании так называемой "статье X" для Китая. Этим термином во времена Холодной войны называли документ, в котором Америка в 1947 году определила стратегической целью сдерживать СССР.

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Конфликт между Вашингтоном и Пекином тревожит и тех политиков, которые занимаются сферой безопасности. НАТО фиксирует присутствие китайской армии в Средиземном и Балтийском морях. Эксперты альянса сказали изданию, что вряд ли от китайских сил поступает какая-то угроза.

"Но кто знает, какой будет ситуация через 10-20 лет, если Европа будет предоставлять Китаю доступ к все большему количеству своих портов", - пишет Handelsblatt.

Если Пекин будет все больше инвестировать в порты и инфраструктуру в Европе, у него появится возможность при необходимости заблокировать передвижение войск НАТО. И это то, что должно пугать альянс уже сейчас.