Несколько десятков тысяч людей пришли к Кремлю отметить годовщину аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного установлена сцена, на которой написано "Мы вместе". Участники акции заполнили все прилегающие набережные Москва-реки, а также Большой Москворецкий мост, где поздно вечером 27 февраля был убит российский политик Борис Немцов.

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На установленных экранах транслируются отрывки из речи президента РФ Владимира Путина, которую он произнес 18 марта 2014 года, чтобы обосновать оккупацию украинского Крыма.

Собравшиеся держат плакаты в поддержку аннексии: "Спасибо Путину за Крым", "Крым+Севастополь=Россия", "Счастливы вместе", "Горжусь страной". "Возвращение Крыма - торжество справедливости". Многие плакаты однотипные, хотя люди говорят, что сделали их сами. В то же время некоторые участники акции не скрывают, что являются работниками различных коммунальных предприятий Москвы, школ, больниц и бюджетных организаций.

После официальной части планируется концерт с участием звезд российской эстрады.

В то же время в толпе можно увидеть флаги пророссийских террористов - участников боевых действиях на Донбассе.