На саммит НАТО приедут около 60 ведущих политиков мира

На саммит НАТО 2-4 апреля в Бухаресте прибудут около 60 глав государств и правительств, сообщил в среду официальный представитель альянса Джеймс Аппатурай.

"Мы не знаем, все ли приедут, но большинство приедет. Ожидаем около 60 глав государств и правительств", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Саммит НАТО будет проходить в нескольких форматах: состоятся заседания Совета альянса, Совета евроатлантического партнерства, Совета Россия-НАТО, Комиссии Украина-НАТО, а также отдельное заседание по Афганистану.

В заседании помимо лидеров государств, обеспечивающих безопасность и восстановление в этой стране, во встрече примут участие президент Афганистана Хамид Карзай, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, верховный представитель Евросоюза по общей внешней политики и общей политике в области внешней безопасности Хавьер Солана, а также представитель руководства Всемирного банка.