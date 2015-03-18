Надежда и Лукашенко

Активное участие Александра Лукашенко в переговорном процессе в формате «нормандской четверки» наделило Президента Белоруссии совершенно новыми качествами. Длительное время его считали «последним диктатором Европы», он был своего рода политическим мифом, а не активным участником международных отношений. Теперь же Бацька готов отойти от присущего ему образа (тем более, что на должность последнего диктатора нашелся более заслуженный претендент – Путин), и начал он с того, что стал медиатором в украинско-российском конфликте.

Президент Белоруссии продемонстрировал свою позицию в урегулировании военно-политического кризиса между Россией и Украиной, предоставив Дворец Независимости в Минске в качестве переговорной площадки и обозначил, что готов сделать это вновь. Таким образом, он задекларировал желание сделать свой вклад в восстановление мира.

Сложно сказать, насколько сильно своими действиями Александр Лукашенко, один из ближайших партнеров Путина, удивил общественность, выразив поддержку Украине и украинскому народу. Ранее белорусский лидер пропагандировал идею о том, что «Белоруссия и Россия – единое целое», однако в контексте последних событий так близко к границам его государства Президент Беларуси четко дал понять, что «отношения Минска и Москвы - это союз, а не инкорпорация Белоруссии в Россию».

Следующим шагом белорусского лидера для закрепления своих новых позиций на международной политической арене, могла бы стать стать действенная помощь в деле украинской летчицы Надежды Савченко.

В ходе Минских переговоров Президентом Украины Петром Порошенко поднимался вопрос о судьбе украинки, которая с лета 2014 года находится в российском СИЗО – речь шла о формате амнистии или помилования. Месяц, прошедший после беспрецедентных 18-часовых переговоров показал, что Владимир Путин не спешит исполнять взятые на себя обязательства, тем самым в очередной раз демонстрируя полное безразличие к попыткам урегулировать ситуацию на Востоке Украины. Такой же позиции российский вождь придерживается и по отношению к незаконно перемещенной в Россию гражданки Украины, народного депутата Украины и депутата ПАСЕ от Украины Надежды Савченко.

Александру Лукашенко известно о голодовке Надежды и о том, что даже необратимое ухудшение ее здоровья не смогло повлиять на позитивное решение ее дела в России. Сегодня, накануне встречи глав России, Белоруссии и Казахстана в Астане, отношения белорусского президента с Владимиром Путиным основанные на многолетнем взаимоуважении лидеров стран, которое всегда помогало решать сложные проблемы, могут поставить точку в деле о незаконном содержании украинки.

Четкая позиция Лукашенко в этом вопросе, а именно призыв к освобождению или хотя бы изменению места и условий содержания Надежды, могла бы разрешить сложившуюся ситуацию и тем самым спасти жизнь Надежды. Содействие в разрешении ситуации с Савченко безусловно добавило бы Лукашенко козырей в его непростой внешнеполитической игре, так что остается надеяться, что президент Беларуси всё ещё стремится выиграть в ней. Или хотя бы не проиграть.

Александра Засморжук